300 kilo cocaïne en Kalasjnikovs onderschept

De politie heeft vrijdag in Breda een drugs- en wapentransport onderschept. In een verborgen ruimte van een bestelbus zijn een partij van 300 kilo cocaïne en vijf vuurwapens, waaronder twee Kalasjnikovs aangetroffen, met bijbehorende munitie. De drugs waren verpakt in dertien sporttassen. Dit maakte de politie dinsdag bekend.

De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Hij was kort voor zijn aanhouding de grensovergang in Hazeldonk gepasseerd. Het gaat om een 38-jarige man uit Breda. Na zijn aanhouding is de verdachte dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die hem voor twee weken in bewaring heeft gesteld.

Stoorzenders

Bij de doorzoeking van de woning van de man is beslag gelegd op laptops, mobiele telefoons, een geldtelmachine en twee stoorzenders, zogenoemde jammers. In een woning in Oud Gastel is vandaag bij een doorzoeking een geldbedrag van ongeveer 3500 euro in beslag genomen.