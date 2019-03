FvD in een klap met 12 zetels in Eerste Kamer

Forum voor Democratie (FvD) is de grote winnaar van de verkiezingen. De partij van Thierry Baudet heeft de meeste stemmen behaald voor de Eerste Kamer nadat 96% van de stemmen zijn geteld. De FvD komt daarmee waarschijnlijk in een klap met 12 zetels in de Eerste Kamer. 'De arrogantie is afgestraft!'', zo reageerde Baudet op de nog voorlopige uitslag.