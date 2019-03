Verdachte pogingen overval cafetaria in Weert aangehouden

De politie heeft zaterdag 16 maart een 16-jarige jongen uit Weert aangehouden in verband met een huiselijk geweld zaak. In het onderzoek naar die zaak kwam naar voren dat de verdachte mogelijk betrokken is bij twee overvallen op een cafetaria aan de Sint Odastraat.

De poging overvallen vonden plaats op 3 januari en 10 maart dit jaar. Bij de pogingen wilde de verdachte geld uit de kassa. Toen hij dit niet kreeg is hij gevlucht, waarna de politie een onderzoek startte. Er was geen sprake van gewonden bij de overval. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de jongen bij de twee overvallen wordt voortgezet.



De jongen is afgelopen week voorgeleid aan de Rechter Commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.