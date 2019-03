Brandweer rukt massaal uit voor klein brandje in leegstaand bijgebouw aan de Schijndelseweg in Boxtel

Donderdagavond werd omstreeks 18.35 uur groot alarm geslagen voor een brand in een leegstaand bijgebouw nabij het voormalige pand van Chinees restaurant New Palace aan de Schijndelseweg in Boxtel.

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse, maar kon de klus met de slagkracht van één tankautospuit af. In het bijgebouw dat vroeger nog diende als onderkomen van een duivenvereniging woedde een klein brandje. De brandweer doofde het vuur, terwijl de politie de vele wijkbewoners op afstand hield. Vermoedelijk hebben vandalen moedwillig brand gesticht, zegt een van de buurtbewoners. Zowel het voormalige restaurant als het bijgebouw, dat de laatste jaren voor opslag diende, zijn dichtgetimmerd. Ondanks dat zijn er regelmatig mensen in de panden aanwezig. Een andere buurtbewoner zei dat het wachten is tot dat de panden volledig tot de grond toe afbranden. Een projectontwikkelaar wil op deze plek huizen bouwen, maar dit plan is nog niet goedgekeurd. Tot die tijd zullen beide panden er verlaten bij blijven staan en uitnodigend zijn voor mensen met verkeerde bedoelingen.