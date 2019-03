Politie zoekt getuigen van rookgranaat op straat

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 maart trof de politie een rookgranaat aan op de Robijnlaan in Utrecht. De politie doet onderzoek en roept getuigen op voor meer informatie.

Na een melding werd rond 04.50 uur de granaat op straat aangetroffen. Daarop werd uit voorzorg de omgeving ruim afgezet en controleerde de bomverkenner van de politie het explosief. Dit bleek een rookgranaat. De politie heeft met een hond de Robijnlaan afgezocht, maar verder geen bijzonderheden meer aangetroffen.

Ter plekke heeft de politie al met enkele getuigen en omstanders gesproken. Mochten mensen rond dit tijdstip iets verdachts hebben gezien of meer informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de recherche via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.