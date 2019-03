UU-medewerker reageert op winst Baudet: 'Volkert waar ben je?’

Een medewerker van de Universiteit Utrecht (UU) heeft onder een Facebookbericht, dat ging over de overwinning van Forum voor Democratie, de reactie: 'Volkert waar ben je?' geplaatst. De UU heeft vrijdag gereageerd: 'Wij vinden dit een verwerpelijke reactie, waarvan de Universiteit Utrecht nadrukkelijk afstand neemt. Dat hebben we ook laten weten op Twitter en Facebook. De medewerker is gemeld dat hij op zeer korte termijn een uitnodiging kan verwachten voor een gesprek met het Faculteitsbestuur over zijn uitlating'.

Besluit over klachten

De universiteit heeft van buiten en ook van binnen de universiteit verschillende klachten over de uitlating van de medewerker ontvangen. Deze klachten worden in behandeling genomen. Het College van Bestuur zal een besluit nemen over de klachten en de eventuele sancties.

Bedreigingen

De betreffende medewerker heeft op zijn persoonlijke Facebook-pagina excuses gemaakt voor zijn uitlating. Omdat hij aansluitend niet alleen kritiek kreeg, maar ook bedreigd werd, heeft hij zijn persoonlijke Facebook-account inmiddels gedeactiveerd.

Voorbeeldfunctie

De Universiteit Utrecht is van mening dat docenten een voorbeeldfunctie moeten hebben. De uitlating die de medewerker gedaan heeft, ook al was dat in de vrije tijd, staat hier haaks op. 'Dat betreuren wij ten zeerste', aldus de UU.

Update 16.10 uur

De universiteit heeft besloten om de medewerker op non-actief te stellen. Dit vooruitlopend op het gesprek hierover dat op korte termijn plaats zal vinden.