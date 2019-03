Regionale verschillen in huizenprijzen groter

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287 duizend euro. In Blaricum werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, in Delfzijl het minst. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 duizend euro nog nooit zo groot. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

In de Randstad en in de provincie Noord-Brabant is de gemiddelde prijs voor een koopwoning in de meeste gevallen hoger dan in de randen van Nederland. Goedkopere gemeenten zijn vooral te vinden in Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland.

De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte bestaande koopwoningen in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Verschillen in gemiddelde transactieprijzen tussen gemeenten worden dan ook mede bepaald door het soort woningen dat verkocht wordt. In gemeenten met relatief veel villa’s zal de gemiddelde verkoopprijs doorgaans hoger liggen dan in gemeenten met veel appartementen.

Blaricum duurste gemeente, Delfzijl goedkoopste

Blaricum is na vier jaar weer de duurste gemeente van Nederland. Gemiddeld kostte een koopwoning in Blaricum meer dan negen ton. Dit is de hoogste verkoopprijs sinds de start van de meting. De afgelopen drie jaar had Bloemendaal de hoogste gemiddelde verkoopprijzen, terwijl Wassenaar in 2014 nog de duurste gemeente was. Naast Blaricum werd ook in Laren (NH), Bloemendaal, Wassenaar, Heemstede en Rozendaal gemiddeld meer dan een half miljoen euro betaald voor een koopwoning.

In Delfzijl werd in 2018 met gemiddeld 142 duizend euro het minst betaald voor een koopwoning. In 2017 had Delfzijl ook de laagste gemiddelde verkoopprijs. In tien gemeenten was de gemiddelde verkoopprijs in 2018 lager dan 175 duizend euro.