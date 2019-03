Dodelijke aanrijding op Zuideinde

De 19-jarige bestuurder van de personenauto is conform standaardprocedure aangehouden om te worden gehoord. Ter plaatse is toedrachtsonderzoek verricht door de politie. Daarnaast is gesproken met getuigen om zo de feiten en omstandigheden van de dodelijke aanrijding te kunnen reconstrueren. Mochten er getuigen zijn die nog niet hebben gesproken met de politie, dan worden zij verzocht alsnog contact op te nemen via 0900-8844. Ook mensen die eventuele (dashcam)beelden worden gevraagd contact op te nemen.