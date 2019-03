Gewonde bij vechtpartij in Schiedam

De melding was dat er een vechtpartij tussen 6 of 7 mensen gaande was. Er is een tafelpoot veilig gesteld waarmee mogelijk geslagen zou zijn. Bij de ruzie is een raam van een kapperszaak gesneuveld. Er is ook een man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De toedracht van de vechtpartij zal worden onderzocht.