Meerder auto's in vlammen opgegaan

In Vlaardingen is in de nacht van zaterdag op zondag twee keer brand gesticht in een auto. In totaal gingen drie auto's verloren en liep een woning schade op.

De eerste melding was omstreeks 02.45 uur. Op de Binnensingel was een geparkeerde auto in brand gestoken. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de voorzijde van de auto in brand. Het vuur was snel geblust, maar de schade is groot.

De Tweede autobrand was aan de Kornelis Speelmanstraat. Hierbij vatte ook een tweede auto vlam en een woning. De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te bestrijden.