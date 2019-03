Zoon moet 21 maanden cel in voor wapen- en munitiebezit

Melding ouders

De politie trof, na een melding van de ouders van de verdachte, een Micro Uzi, vijf pistolen en 151 kogelpatronen aan in zijn woning. De rechtbank legt de man ook een proeftijd op van twee jaar en reclasseringstoezicht.

Ongeloofwaardige verklaring

Verdachte ontkent op de hoogte te zijn geweest van de wapens in de berging van zijn woning. Volgens hem is het mogelijk dat visite de wapens in zijn woning heeft achtergelaten.

'Visite'

De rechtbank stelt dat verdachte als enige bewoner van een woning, geacht wordt bekend te zijn met de spullen die zich in de woning en berging bevinden. In het geval dat een verdachte aangeeft niet geweten te hebben dat er bepaalde spullen in zijn woning lagen, wordt van hem een redelijke verklaring verwacht. Die redelijke verklaring heeft hij niet gegeven. De rechtbank vindt het hoogst ongeloofwaardig dat visite de wapens bij hem zouden hebben achtergelaten, zonder deze later te komen ophalen.