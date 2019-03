Fietser (72) overleden na verkeersongeval

Maandagmiddag heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een automobiliste. Dit gebeurde rond 14.50 uur op de Kennermerstraatweg. Hierbij is een 72-jarige man uit Alkmaar overleden.

Reanimatie

De 27-jarige automobiliste uit Heerhugowaard kwam vanuit de richting van de Heilooër Tolweg en kwam in aanrijding met de 72-jarige fietser uit Alkmaar. Deze raakte door het ongeval dusdanig gewond dat hij ter plaatse moest worden gereanimeerd.

Overleden in ziekenhuis

Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar helaas aan zijn verwondingen. De automobiliste werd aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die informatie hebben over het ongeval.