Man Ilham Benchelh veroordeeld tot vijftien jaar cel voor doodslag

De rechtbank in Groningen heeft dinsdag de 71-jarige Kasem M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar voor doodslag op zijn vrouw Ilham Benchelh uit Siddeburen.

De rechtbank acht het wettig en overtuigend bewezen dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen. Daarna heeft M. duidelijk geprobeerd zijn sporen te wissen, zoals het laten verdwijnen van een matras en het weggooien van een lap stof in een prullenbak in Appingedam.

Ilham Benchelh verdween op 10 januari 2010. Niemand heeft ooit nog iets van haar vernomen.