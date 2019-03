Man krijgt 45 maanden cel voor doorspelen informatie politiesystemen

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Tiel voor het schenden van het ambtsgeheim, computervredebreuk en corruptie. Hij krijgt een gevangenisstraf van 45 maanden opgelegd. Daarnaast mag de man 8 jaar lang geen functie bij een overheidsinstantie vervullen. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De man begon in januari 2017 met werken bij de politie. Binnen een jaar na indiensttreding begon hij met het opzoeken van informatie in de politiesystemen over specifieke personen uit het criminele milieu. Deze geheime informatie speelde de man tegen betaling door aan die personen. Hierdoor liep zelfs een lopend politieonderzoek stuk.

Spreekuur

De man deed dit heel vaak en over een periode van bijna een jaar. Hij hield zelfs een soort ‘spreekuur’ waarbij hij met meerdere mensen in zijn auto zat en op afroep informatie opzocht en deelde met die mensen. De man verklaarde dat hij werd bedreigd en dat hij daarom de informatie doorspeelde. Deze verklaring vindt de rechtbank niet aannemelijk.

Vertrouwen geschaad

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij ernstig misbruik maakt van zijn bijzondere positie als politieagent. Van hem wordt absolute integriteit verwacht. In plaats daarvan heeft de man het in hem gestelde vertrouwen zwaar geschaad en de opsporing van strafbare feiten verstoord. Hij heeft dit alleen gedaan met het doel om geld te verdienen. De man ondermijnt hiermee de rechtstaat. Ook brengt hij ernstige schade toe aan het vertrouwen dat in de politie gesteld moet kunnen worden.

Ontnemingsvordering

De man verdiende geld met het doorspelen van de informatie. De officier van justitieheeft een ontnemingsvordering ingediend. Deze vordering wordt op 16 juli behandeld.