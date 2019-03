Arrestatie in onderzoek naar garagebranden Veghel

In het onderzoek naar een grote brand aan de Patrijsdonk in Veghel hield de recherche vorige week een 20-jarige man uit Veghel aan. De brand van 11 augustus werd in de vroege ochtend aangestoken en zorgde voor flinke schade aan meerdere carports, woningen en voertuigen.

De brand sloeg zelfs bij één woonhuis naar binnen. Omdat de brand op die woning was overgeslagen en andere woningen behoorlijke rookoverlast hadden, werden zeven huizen enige tijd ontruimd. Hoewel de schade aanzienlijk was, bleek uit sporenonderzoek al gauw dat de brand was aangestoken.

Arrestatie

De recherche deed langere tijd onderzoek om erachter te komen wie er verantwoordelijk was voor de brand: “Het ging hier om een zeer ernstige brand met grote gevolgen. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar voor iedereen in de buurt was de impact enorm. Uiteindelijk kregen wij een 20-jarige man uit Veghel als verdachte in het vizier en hij werd vorige week dinsdag opgepakt”, zo vertelt de recherche.



De man is verhoord en later naar huis gestuurd. Het Openbaar Ministerie beslist later wat er met de man gaat gebeuren.