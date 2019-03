Bätzorgel Pieterskerk Breukelen na restauratie feestelijk in gebruik genomen

Het Bätzorgel van de Pieterskerk in Breukelen is na een grondige restauratie van tien maanden weer in gebruik genomen. 'Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 23 maart was het orgel weer te horen. Ook werd het Gilde der Balgentreders geïnstalleerd', zo meldt de provincie Utrecht dinsdag.

Erfgoedparels

Het orgel in de kerk is een oorspronkelijk eenklaviersorgel. Het is in 1787 gemaakt door Gideon Thomas Bätz. Ook de trompe l’oeil op de achterwand van het orgel, een schildering van een Turkse tent, is gerestaureerd. 'Voor de restauratie is subsidie verleend vanuit het provinciale fonds Erfgoedparels. We vinden het belangrijk dat het bijzondere erfgoed in de provincie behouden blijft en voor het publiek toegankelijk is', aldus de provincie.

Ambachtelijk vakmanschap

Aan de restauratie hebben verschillende vakmensen en hun leerlingen meegewerkt. Gedeputeerde Mariette Pennarts: 'Een restauratie als deze vraagt om gespecialiseerd ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat de belangstelling voor erfgoed gepaard gaat met het voortbestaan van kennis over oude technieken en historische materialen. Daarom vindt de provincie Utrecht het belangrijk dat deze technieken overgedragen worden aan jonge mensen in de bouw en subsidieert de provincie het Restauratie Opleidingsproject.'

Orgeltreders

Bij de orgelconcerten wil de kerk gebruik gaan maken van de zogenaamde balgentreders. Zij zorgen er voor dat lucht regelmatig de pijpen wordt ingeblazen. Daarbij staan zij op hefbomen die aan de blaasbalgen zijn gemonteerd. Door een goed samenspel met de organist ontstaat zo een gelijkmatig en mooi geluid. Gedeputeerde Mariette Pennarts heeft tijdens de bijeenkomst het Gilde der Balgentreders ingesteld. Dit deed zij door de drie leden van het gilde het Certificaat balgentreders uit te reiken.