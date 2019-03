Nijmeegse (21) heeft spijt van uitingen over Thierry Baudet

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen, die maandag in Nijmegen is aangehouden op verdenking van bedreiging en opruiing, heeft in haar verklaring bij de politie aangegeven spijt te hebben van haar uitingen en de impact ervan te hebben onderschat. Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond weten.