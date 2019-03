Eindhoven toneel van vliegtuigcrash voor grote multidisciplinaire oefening

Full Skill: samenwerken aan veiligheid in onze regio

Bij de veiligheid in Zuidoost-Brabant zijn veel partijen betrokken. VRBZO bereidt de oefening zorgvuldig voor, samen met partners zoals gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport, de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en de politie. De oefening biedt de gelegenheid om in een zo realistisch mogelijke situatie te oefenen. Naast het toetsen van het Crisisbeheersplan, komen er tijdens de oefening dilemma’s aan bod die men ook tijdens een echte inzet kan tegenkomen. Dilemma’s waarbij juist de samenwerking met partners in veiligheid belangrijk is.

Oefenen om te leren

'We oefenen om ervan te leren. Deze oefening biedt alle betrokkenen een uitgelezen kans om te ervaren uit welke facetten veiligheid bestaat en hoe een dergelijke grootschalige oefening in zijn werk gaat', aldus VRBZO. Om de oefening een zo realistisch mogelijk karakter te geven, wordt er gewerkt met een ramplocatie, ‘vliegtuigwrakstukken’ en 150 acteurs fysieke veiligheid. Zij zullen gegrimeerd zijn en acteren als ‘echte’ slachtoffers om de hulpverleners zo realistisch mogelijk te kunnen laten oefenen.