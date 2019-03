Gaslek door graafwerkzaamheden Catharinastraat in Helvoirt

Door graafwerkzaamheden ontstond woensdagmiddag een gaslek in de Catharinastraat in Helvoirt.

Veilig gesteld

De brandweer werd rond 14.15 uur gealarmeerd en verrichte enkele metingen. Ook in een nabijgelegen woning werden metingen verricht maar daar was geen gevaar. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse en heeft de situatie veilig gesteld waarna de brandweer rechtsomkeer maakte. Enexis gaat het gaslek dichten. De graafwerkzaamheden die plaatsvonden zijn in opdracht van KPN.