EasyToys lanceert Swap-Toys: leenservice voor seksspeeltjes

Hoe werkt de leenservice van www.Swap-Toys.nl?

Met de Swap-Toys app kunnen consumenten een keuze maken uit één van de door EasyToys geselecteerde seksspeeltjes voor koppels, mannen of vrouwen. Deze wordt uitsluitend per elektrische scooter bezorgd in een discreet doosje. Na gebruik wordt het speeltje opgehaald en grondig gereinigd, zodat deze weer gereed is voor hergebruik. Wanneer de toys kapot gaan, biedt Swap-Toys een snelle reparatieservice. Alle toys zijn uitsluitend gemaakt van gerecycled materiaal.

Sharing is caring

De deeleconomie is booming . Succesvolle concepten als AirBNB met haar vastgoed verhuurservice, Peerby met het delen van spullen met mensen in de buurt, of Snappcar waarmee je auto’s kunt lenen van mensen in de omgeving zijn een vergelijkbaar voorbeeld van de leenservice voor seksspeeltjes. Concepten als deze streven naar een betere en groenere wereld, doordat men de spullen zelf niet hoeft aan te schaffen.

Hoe het is begonnen

EasyToys springt in op deze groeiende trend. ‘s Werelds eerste leenservice voor seksspeeltjes ontstond na een enquête over duurzaamheid dat werd afgenomen onder het vaste consumentenpanel. In samenwerking met een team van specialisten én het panel ontstond het concept Swap-Toys. Het verschil met andere leendiensten is dat EasyToys gebruik maakt van eigen producten en de leenservice zelf beheert en controleert om de veiligheid voor de gebruikers te kunnen waarborgen.

Lancering

De Swap-Toys app gaat live in het tweede kwartaal van 2019 en is vanaf dan verkrijgbaar in de Appstore en Google Play. De app wordt als pilot gelanceerd in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Als de leenservice een succes blijkt, heeft EasyToys plannen het concept uit te rollen in de rest van Nederland.