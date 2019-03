Landelijke actie: Tientallen gokzuilen in beslag genomen

De Kansspelautoriteit (Ksa) nam vanmiddag in samenwerking met de Politie op tientallen locaties zogenoemde Cash Centers - vermoedelijk een soort van gokzuilen - in beslag. Dat gebeurde in een landelijk gecoördineerd onderzoek naar illegaal gokken onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Door het in beslag nemen wil de overheid illegaal gokken via de Cash Centers stoppen.

Het strafrechtelijk onderzoek door de Ksa richt zich op de exploitanten van zogenoemde Cash Centers. De Cash Centers lijken een relatief nieuwe variant op het verschijnsel gokzuil. In de Cash Centers kan op een account contant geld gestort worden. Het vermoeden is dat er met het account vervolgens op een computer of via de mobiele telefoon anoniem gewed kan worden op sportwedstrijden. Bij winst zou het geld contant opgenomen kunnen worden bij het Cash Center.

Aanbieden illegale kansspelen strafbaar

Op 28 augustus 2018 heeft de Ksa bedrijfspanden van de rechtspersonen doorzocht, die de Cash Centers aanbieden en verspreiden onder winkeliers en horecagelegenheden. Er is toen administratie in beslag genomen. De exploitanten van de machines en de eigenaren van de website waarmee illegaal gegokt kan worden, zijn als verdachte aangemerkt. Het gaat om vier natuurlijke personen en circa tien rechtspersonen. Het onderzoek is in volle gang.

In Nederland is het aanbieden van kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het vermoeden is dat de exploitanten door het aanbieden van de Cash Centers betrokken zijn bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. De exploitanten hebben hiermee vermoedelijk miljoenen euro’s verdiend. Er is vandaag dan ook beslag gelegd op meer dan een miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen van verdachten, omdat misdaad niet mag lonen. Om het aanbieden van illegale gokmogelijkheden vanwege de risico’s onmiddellijk te stoppen is besloten om de Cash Centers ook in beslag te nemen.

Risico’s op gokverslaving en witwassen

Het bestrijden van gokzuilen is een belangrijk aandachtsgebied van de Ksa. De inleggers zijn geheel oncontroleerbaar, er is geen zicht op geldstromen, omzet, eventuele verdiensten en er is geen controle mogelijk op een eerlijke gang van zaken. Er is geen zicht op personen die gokken en of die bijvoorbeeld minderjarig zijn of schulden hebben. Dat is onwenselijk, want dit maakt het voorkomen en bestrijden van gokverslavingen lastig. Bovendien onttrekken deze illegale praktijken zich aan elke vorm van financiële en belastingtechnische controle. Er zijn risico’s op witwassen via de Cash centers. Er kunnen anoniem duizenden euro’s in de automaten gestort worden, en eventuele gokwinsten worden ook contant uitbetaald. Onderzoek in opdracht van de Ksa door Tilburg University in 2015 toonde aan dat degenen die zich met gokzuilen bezig houden, veelal ook betrokken zijn bij andere vormen van georganiseerde misdaad.

Ondermijnende criminaliteit

De actie maakt onderdeel uit van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meerdere overheidsdiensten - zoals de Ksa, gemeenten, Politie en OM - trekken samen op om de problemen en risico’s van illegaal gokken aan te pakken.

De Cash Centers staan in winkels, theehuizen, cafés en snackbars. Het zwaartepunt van de actie ligt in de regio Rotterdam, waar ruim meer dan 50 Cash Centers worden meegenomen. In Utrecht en omgeving worden circa 20 gokzuilen in beslag genomen. In Oost-Nederland gaat het om circa 20 zuilen en in Den Haag en omgeving worden er meer dan 10 zuilen in beslag genomen. De overige Cash Centers worden van locaties in Noord-Holland, Brabant en Limburg meegenomen. De politie ondersteunt de actie van de Ksa met meer dan 200 man. De ondernemers waar de zuilen staan lopen kans om onderwerp te worden van bestuurlijk dan wel strafrechtelijk onderzoek. De gemeenten waar de Cash Centers in beslag worden genomen bekijken of de risico’s dusdanig zijn, dat ook de locaties op (korte) termijn gesloten moeten worden.