Groep mensen in Weert mogelijk beschoten vanuit auto

De politie kreeg rond 17.45 uur een melding dat er geschoten zou zijn en dat er een auto was weggereden. Toen de politie arriveerde, bleek dat er niemand gewond was. Het is op dit moment niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er überhaupt geschoten is. Om helder te krijgen wat er is gebeurd, doet de politie buurtonderzoek en komt zij graag in contact met getuigen die informatie hebben om het beeld compleet te krijgen. Ook is het onbekend hoeveel personen er in de auto zaten.