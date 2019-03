Aanhouding na dood 17-jarig meisje door MDMA gebruik

De politie heeft afgelopen woensdag een 32-jarige verdachte uit Winkel aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een 17-jarig meisje uit Schagen na gebruik van MDMA in december vorig jaar. 'De man wordt er ervan verdacht de drugs te hebben geleverd', zo laat de politie vrijdag weten.

MDMA

Op zaterdag 1 december 2018 omstreeks 01.40 uur kreeg de politie melding dat het Schagense meisje onwel was geworden in een woning in Schagen, nadat zij eerder op de avond MDMA had ingenomen. Het meisje werd door ambulancepersoneel gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het Medisch Centrum in Alkmaar.

Overleden bij aankomst ziekenhuis

Bij aankomst in het ziekenhuis bleek zij ondanks intensieve medische hulp te zijn overleden. De recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan, zoals het horen van een groot aantal getuigen en het instellen van forensisch en toxicologisch onderzoek. Daaruit is gebleken dat sprake is geweest van een overdosis MDMA.

Handel in harddrugs

Bij de aanhouding van de verdachte afgelopen woensdag trof de politie een grote hoeveelheid MDMA in zijn huis aan. De man wordt verdacht van de handel in harddrugs aan een minderjarige en het bezit van een grote hoeveelheid harddrugs. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In deze zaak zijn ook twee andere verdachten aangehouden. Zij zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachte. Hun eventuele betrokkenheid is onderdeel van het onderzoek.