Nederland verzekert zich van vaccin bij wereldwijde griepuitbraak

Nederland is een van de deelnemende landen in een Europese gezamenlijke vooraankoop van een pandemisch griepvaccin. 'Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft besloten om mee te doen met de Europese aanbesteding, zodat Nederland goed voorbereid is op een toekomstige grieppandemie', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag.