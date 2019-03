Man (31) opgepakt voor belaging schrijver en columnist Özcan Akyol

Onderzoek na aangifte

Naar aanleiding van een aangifte van belediging, gedaan door de schrijver/columnist, is door de politie in Deventer een onderzoek ingesteld. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van het team digitale opsporing. Het onderzoek leidde naar een man uit Amersfoort. Nadat de man is aangehouden, is er in zijn woning een huiszoeking verricht. Daarbij zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Anderen bedreigd

Uit onderzoek is gebleken dat de man ook andere personen beledigende teksten heeft gestuurd. Het onderzoek naar het versturen van deze berichten loopt nog. De verdachte is vrijdagmiddag 29 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man kan worden vrijgelaten.