Dronken automobilist scheldt ambulancepersoneel de huid vol na aanrijding

Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol. Terwijl ambulancemedewerkers zijn verwondingen bekeken, beledigde hij hen ernstig. Zij deden aangifte.

De politie ontving rond 17.30 uur een melding van een aanrijding op de Rueckertbaan. Hier troffen zij een auto aan die tegen een boom was gereden. Hiernaast was deze auto ook tegen de achterzijde van een voorligger gereden, waardoor er lichte schade was ontstaan. De bestuurder van het voertuig, een 29-jarige Rotterdammer, raakte door de aanrijding gewond en moest door de ambulancemedewerkers worden nagekeken. Terwijl de medewerkers van de ambulance de man nakeken, uitte hij ernstige beledigingen in hun richting. Ook wilde hij niet geholpen worden.Toen de man het zodanig bont maakte, heeft de politie hem in de boeien gezet en overgebracht naar het politiebureau. Hij bleek onder invloed van alcohol. Op het bureau blies hij tijdens de ademanalyse 765 Ugl, ruim drie maal de toegestane hoeveelheid. Het rijbewijs is direct ingenomen en de man zit vast voor verder onderzoek.

Bijrijder

Zijn bijrijder raakte eveneens gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Even later mocht hij weer naar huis. De schade met zijn voorligger is afgehandeld door middel van een schadeformulier.

Werknemers met een publieke taak

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.