Arrestatieteam valt woning binnen

Het arrestatieteam van de politie heeft zaterdagavond een inval gedaan in twee woningen aan het Louis Zimmermanplein in Schiedam.

In de flat zat een man die gezien was met een vuurwapen. In een van de twee woningen moest de verdachte zich bevinden, waarna het arrestatieteam beide woningen is binnengevallen. In een van de twee woningen werd de gezochte verdachte ook daadwerkelijk gevonden. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De zaak wordt verder onderzocht.