Werkenden willen ongelimiteerd vrij, geen 40-urige werkweek weer

Bij Bynder, een bedrijf met 350 werknemers, werken ze al twee jaar met ongelimiteerde vakantiedagen. Bij het bedrijf, dat een clouddienst levert voor marketiers, werd in 2017 een proef gedaan met ongelimiteerde vakantiedagen. Volgens het bedrijf zijn vaste vakantiedagen niet meer van deze tijd. Vrije keuze inv akantie past dan weer wel bij de manier waarop het wil werken. Dit schrijft RTLZ maanag. HR-directeur Marianne Spaans tegen RTLZ: 'Wij willen onze medewerkers gezond en fit houden, zowel fysiek als mentaal.' De werkweek bij Bynder begint maandags op kantoor met gratis smoothies, yogalessen en er lopen masseurs rond.

Werknemers kunnen zelf bepalen hoeveel vakantie ze opnemen. UIt een enquête van HR dienstverlener Visma Raet onder ruim 2500 werknemers en werkgevers uit verschillende sectoren blijkt dat ongelimiteerde vakantiedagen 55 procent van de werkend Nederland als muziek in de oren klinkt, Ook de 40-urige werkweek is volgens ruim de helft van de werknemers achterhaald. Nog maar dertig procent van de werknemers vindt 40 uur of meer werken nog van deze tijd. Ouderwetse arbeidsvoorwaarden mogen overboord gegooid worden, concludeert Raet dan ook.

Joke van der Velpen, onderzoeker bij Raet tegen RTLZ: 'Werkgevers kijken steeds meer naar prestaties van werknemers en niet zozeer naar de uren die ze maken. Volgens haar heeft dat te maken met de veranderingen in de maatschappij.'