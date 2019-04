'Extreem hoge sterfte onder kalfjes door slechte verzorging'

Uit cijfers van het ministerie van Landbouw blijkt dat op ruim 1200 boerderijen in Nederland er een extreem hoge sterfte is onder kalfjes.

Het gaat om boerderijen die zuivel en vlees leveren voor de verkoop. Om melk te kunnen geven moet een koe bijna elk jaar een kalfje krijgen, want dan maakt de moederkoe melk aan. De verzorging is zo slecht dat 1 op de 5 pasgeboren kalfjes binnen twee weken dood is. Dit schrijft RTL Nieuws die de cijfers bij het ministerie heeft opgevraagd.

Inspectierapporten: dramatische omstandigheden

Kalveren komen soms in dramatische omstandigheden ter wereld. Dat blijkt uit inspectierapporten van NVWA over dierenwelzijn die ook in het bezit zijn van RTL Nieuws. Zo komen kalfjes regelmatig in smerige stallen terecht, waarbij ze soms tot hun knieën in de mest en de urine staan. Boeren geven hun pasgeborren kalfjes ook te weinig of vervuilde moedermelk (biest) waardoor veel dieren het niet redden. Veel kalveren krijgen te maken met infecties en stervan aan de gevolgen van diarree.

Te druk

Om melk te kunnen geven moet een koe bijna elk jaar een kalfje krijgen. De oorzaak van het probleem ligt volgens Frank van Eerdenburg van de faculteit diergeneeskunde aan Univesiteit Utrecht dan ook in het feit dat de boeren het te druk hebben. Van Eerdenburg tegen RTL Nieuws: Eén persoon kan eigenlijk 80 koeien aan, we zien nu heel veel bedrijven met 120 of 130 koeien, soms nog meer. Dan gaat het mis. Dan wordt er geen prioriteit meer gegeven aan de extra verzorging van kalfjes.'