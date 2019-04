Politie zoekt naar Marjo Winkens

Deze destijds 17-jarige Schimmertse verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosakermis in Sittard. De zaak wordt inmiddels beschouwd als een cold case en is nieuw leven ingeblazen nadat de politie een interessante tip ontving.

Nieuwe informatie

Politie en Openbaar Ministerie hebben besloten verder onderzoek te doen naar deze nieuwe informatie. Op basis hiervan denken politie en Openbaar Ministerie een serieuze indicatie te hebben die kan leiden tot een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar de vermissing van Marjo Winkens. De informatie leidt naar een bosperceel of tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel waar mogelijk het lichaam van Marjo Winkens begraven zou zijn. Over de concrete inhoud van de tip worden geen mededelingen gedaan.

Onderzoek bosperceel/tuin

Er wordt maandagochtend forensisch onderzoek verricht aan het perceel op de Kerstenbergweg. Het onderzoek op het perceel staat geheel los van de huidige eigenaren/bewoners van het perceel. Zij verlenen vrijwillig hun medewerking aan het onderzoek. Experts verrichten bodemanalyse, mogelijk zal daarbij op plaatsen gegraven gaan worden. Het is niet bekend hoe lang de zoekactie duurt, dat is geheel afhankelijk van de voortgang. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dit bekend gemaakt worden.

Verdwijning Marjo Winkens

Het is bijna 44 jaar geleden dat Marjo Winkens in de nacht van 1 op 2 september 1975 verdween. De jonge vrouw uit Schimmert werd het laatst gezien in Sittard tijdens de plaatselijke kermis. Omdat zij de laatste bus had gemist, leende zij de bromfiets van de moeder van een vriendin. De bromfiets werd later gevonden tussen Spaubeek en Schimmert. Tussen Reuver en Swalmen, 70 kilometer noordelijker, werden enkele kledingstukken en haar bromfietshelm aangetroffen. Meer over de vermissing van Marjo Winkens en veel gestelde vragen en antwoorden over deze zaak is hier te vinden.

Verjaring

De zaak is inmiddels verjaard en daarmee is er geen mogelijkheid meer voor strafvervolging voor mogelijke daders. Hoewel het al bijna 44 jaar geleden is dat Marjo Winkens voor het laatst gezien werd, bleef deze verdwijning altijd de aandacht van de politie houden. Politie en Openbaar Ministerie hechten grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases. Met name om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden.