Wakker Dier geschokt door extreem hoge kalversterfte

“Dit laat wederom zien hoe ziek het systeem is en waar de race to the bottom toe leidt”, zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie in een eerste reactie.

Hilhorst: “De prijzen voor vlees zijn superlaag en dat leidt dus tot deze slechte omstandigheden. Stuitend ook dat de NVWA pas waarschuwt bij een sterfte van meer dan 20%. Doel zou natuurlijk 0% moeten zijn.”

“De reactie van LTO stelt ook niet echt gerust. Ze schermen dat er nog heel veel bedrijven zijn waar het wel goed gaat en dat het een complex probleem is, maar daar hebben al die dode kalveren natuurlijk helemaal niks aan”, aldus Hilhorst.