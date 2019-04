Forum vraagt Eerste Kamer om te wachten met behandeling klimaat tot nieuwe senaat er is

In een brief aan de Eerste Kamer roept Forum voor Democratie op de Klimaatwet pas te behandelen als de nieuwe senaat is geïnstalleerd. Dit meldt het AD dinsdag.

De brief is gericht aan de huidige voorzitter van de Eerste Kamer Ankie-Broekers Knol. FvD-lijsttrekker Henk Otten schrijft dat als de senaat niet wacht, Forum de kans wordt ontnomen deel te nemen aan het debat. Otten schrijft dat hij alle huidige fractievoorzitters ook 'met klem' per brief zal verzoeken om de Klimaatwet later te behandelen. Er zouden volgens hem geen bezwaren kleven aan het uitstellen van de behandeling van de Klimaatwet. Tenslotte gaat het om beleid voor de komende decennia.

De Klimaatwet is al aangenomen in de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer. De senaat bepaalde juist onlangs dat de Klimaatwet op 14 mei zal worden behandeld. De nieuwe Eerste Kamer komt pas voor het eerst bijeen op 11 juni.