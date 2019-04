Boxtelse Markt veranderd in vijver na doorboren waterleiding

De Boxtelse Markt verandert momenteel in een grote vijver. Dinsdagmiddag tijdens het boren van gaten voor parasols is een waterleiding geraakt.

Reparatie

Meermaals ging het goed maar één keer niet. Dit gebeurde dinsdag voor de deur van café het Hart van Boxtel. Brabant Water is in kennis gesteld om de leiding te repareren. Of winkeliers, horecagelegenheiden en woningen aan de Markt in Boxtel zonder water zitten of komen te zitten is op dit moment nog niet bekend.