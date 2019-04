Veiligheid op Schiphol groter door minder bijna-botsingen

Er zijn minder bijna-botsingen op de luchthaven Schiphol. Dit concluderen de partijen die samenwerken in een nieuwe veiligheidskoepel ISMS. Zijn concludeert dan ook dat het vliegen rond de nationale luchthaven veiliger is geworden. Dit meldt De Telegraaf.

In 2017 waren er 46 zogeheten runway incursions en dit aantal is vorig jaar gezakt naar 30. Hierbij waren twee ernstige incidenten. In 2017 waren dit er nog acht.

De veiligheidsmaatregelen moesten op last van de minister en de inspectie genomen worden na forse kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.