Schreeuw om Leven schort hulpverlening bij abortuscentra op

De afgelopen maanden is er na een uitzending van EenVandaag veel aandacht geweest in de media en de politiek voor het “waken” bij abortuscentra waarbij vrouwen, die daar behoefte aan hebben, op een respectvolle manier hulp wordt aangeboden bij hun zwangerschap. Dit heeft ervoor gezorgd dat Schreeuw om Leven dreigmails ontving en voorbijgangers zich agressief gedroegen bij de kliniek tegenover de vrijwilligers (veelal vrouwen). Ook kwam het voor dat mensen zich voordeden als (onbedoeld)zwanger, en speciaal voor een TV-team situaties in scène werden gezet en er opnamen van werden gemaakt. Dit alles geeft niet alleen een verkeerd beeld van de situatie bij abortusklinieken, maar resulteert ook in onveilige en ongewenste situaties voor zwangere vrouwen die een kliniek bezoeken én voor de vrijwilligers van Schreeuw om Leven. Hiervan is melding gemaakt bij de politie en lokale overheid en om advies gevraagd.



Schreeuw om Leven staat vóór het ongeboren leven en heeft oog voor moeder én kind. Onze medewerkers bij de abortuscentra attenderen vrouwen op een respectvolle en liefdevolle wijze op alternatieven voor een abortus. Het kind is meestal niet het probleem maar het zijn de omstandigheden die vrouwen regelmatig richting een abortus drijven. Gesprekken bij abortuscentra leiden ertoe dat elke week minimaal één vrouw gebruik maakt van ons hulpaanbod. Het waken bij de abortuscentra wordt hervat als duidelijk is dat de veiligheid van vrijwilligers en van onbedoeld zwangeren kan worden gewaarborgd.