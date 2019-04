Brandweer Drenthe wint Bronzen Rookmelder

Op een Expertdag van brandweerprofessionals is op 4 april op het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem een innovatie van Brandweer Drenthe – ontwikkeld samen met twee studenten van NHL Stenden Hogeschool – bekroond met de Bronzen Rookmelder. Een Gouden, Zilveren of Bronzen Rookmelder wordt jaarlijks uitgereikt voor een project, product of activiteit waarmee op een nieuwe, innovatieve manier een bijdrage wordt geleverd aan Brandveilig Leven in Nederland.