Advocaten stoppen met verdediging terreurverdachten vanwege angst voor inreisverbod VS

Zij willen ook in de toekomst geen terreurverdachten meer bijstaan. Dit meldt RTL Nieuws. De directe aanleiding ligt in het feit dat eerder Nederlandse en Belgische advocaten onlangs de toegang tot de VS is ontzegd. Dat ging om advocaten die terrorismeverdachten verdedigen. De twee opgestpate strafrechtadvocaten vrezen dezelfde nadelige conswquenties.

Een van de advocaten tegen RTL Nieuws: 'Ik wil niet beperkt worden in de mogelijkheden om te reizen. Als ik deze strafzaak blijf doen, is dat een reëel risico. Wij doen gewoon ons werk. Je gaat een arts die een terrorismeverdachte heeft geopereerd toch ook niet weren uit Amerika? Waarom dan wel een advocaat? Het is bizar.'