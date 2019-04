Schokkend harde campagne ProRail: 'Victim Fashion'

ProRail heeft een nieuwe veiligheidscampagne gelanceerd met de naam 'Victim Fashion'. De 'impactvolle campagne', zoals ProRail het noemt, is gericht op jongeren en is bedoeld om hen nog bewuster te maken van de gevaren op en rond het spoor. 'Helaas is het hard nodig, want het totaal aantal dodelijke ongevallen op en rond het spoor stijgt vanaf het jaar 2016', stelt ProRail.

Aantal dodelijke ongevallen stijgt

De afgelopen twee jaar ziet ProRail een duidelijke stijging van het aantal mensen dat verongelukt op en rond het spoor. Waar dit 6 dodelijke slachtoffers waren in 2016, steeg dit naar 12 in 2017 (cijfers ILT) en zelfs 17 in 2018. Onder de slachtoffers waren ook jongeren.

Zorgelijk

In de toekomst willen we treinen meer en sneller laten rijden. Ook is het steeds drukker op de weg. Die combinatie baart ProRail zorgen. Bij elk overlijden staat niet alleen bij familie en vrienden de tijd stil: ook in de spoorsector. incidentenbestrijders, machinisten, conducteurs, hulpverleners, omstanders en alle andere betrokkenen zijn namelijk ook slachtoffer van deze ongelukken.

Verschillende veiligheidscampagnes voor gedragsverandering

ProRail komt regelmatig met veiligheidscampagnes voor verschillende leeftijdscategorieën. Eerder richtte we ons bijvoorbeeld al op de oudere doelgroep. Van 5 april tot en met 3 mei 2019 richten we ons op jongeren in de leeftijdsgroep 12 - 18 jaar. Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken met onze belangrijke boodschap, hebben we allereerst gekeken naar waar zij te vinden zijn in de online wereld. Daaruit bleek dat een grote groep zich richt op fashionkanalen.

Jongeren 'wakker schudden'

Het idee van de campagne is daarom gericht om met fashion impact te creëren bij de jongeren. Het is bedoeld om jongeren wakker te schudden. Oppassen rondom het spoor is namelijk van levensbelang. 'Victim Fashion, created by accident' grijpt naar de keel. Het zet jongeren hopelijk aan het denken. Dat is de eerste stap naar gedragsverandering om het doel van 0 dodelijke slachtoffers te bereiken.

Samenwerking met influencers

'Fashionista' Lizzy van der Ligt, presentatrice Gwen van Poorten en YouTuber Govert Sweep zijn ambassadeurs van de campagne. Zij zijn het gezicht van een actie die de levensbelangrijke boodschap meegeeft: Opletten rond het spoor is van levensbelang. Met deze jongerenvertegenwoordigers heeft ProRail een extra steun in de rug die nodig is om genoeg jongeren op een goede manier te bereiken.

Waargebeurde ongelukken

De dertien kledingstukken die gepresenteerd werden tijdens de opening van de campagne op 4 april, zijn replica’s van kleding die slachtoffers aanhadden tijdens een ongeluk. De verhalen achter de kledingstukken zijn aangepast om de anonimiteit van de slachtoffers te waarborgen, maar berusten op waargebeurde ongelukken.

Bij de verhalen, die verspreid worden, is de boodschap steeds onmiskenbaar: dat opletten rond het spoor van levensbelang is. De oorzaak en het advies wat niet te doen wordt per verhaal steeds duidelijk vermeld, namelijk: onoplettendheid, bezig zijn met je mobiel, haast hebben en roekeloosheid.

Slachtoffer Mike Lingen raakte de toeschouwers recht in het hart

Het verhaal achter Mike Lingen, één van de weinige overlevenden, raakte tijdens de opening heel wat toeschouwers recht in het hart: “Ik mis een been en ik heb nog maar één oor. Klinkt heel heftig, maar ik ben er nog. En daar ben ik heel blij om. Ik rende voor de grap met een trein mee om mijn vrienden uit te zwaaien, net als in de film. Dat liep even anders, ik struikelde en viel tussen perron en trein.

Die onschuldig lijkende actie achtervolgen mij, mijn vrienden en mijn familie voor de rest van mijn leven. Wees jezelf goed bewust van wat je doet op en rond het spoor, want onoplettendheid rondom het spoor is van levensbelang. Ik hoop dat mijn kapotte broek jongeren wakker schopt. Het is nodig – ik had die schop best kunnen gebruiken.”