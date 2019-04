Vier gestolen auto's in oplegger

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een leverancier van na-diefstalsystemen dat zij een signaal binnenkregen van een ontvreemd voertuig. Dit voertuig zou zich over de A12 verplaatsen. Na controle trof de politie uiteindelijk vier gestolen voertuigen aan. De 32-jarige Poolse chauffeur is aangehouden.

Het voertuig dat een signaal afgaf, een Range Rover met een Engels kenteken, reed volgens de gegevens op de A12 in de buurt van Veenendaal. Met een constante snelheid van 100 km/u hielden de agenten meteen rekening met het mogelijke scenario dat het voertuig in een vrachtwagen geladen was.

Poolse vrachtwagen

In samenwerking met regionale eenheden, de leverancier van het na-diefstalsysteem en medewerkers van de dienst Infrastructuur kwam men uit op een Poolse vrachtwagen die inmiddels op de A1 reed.

Gestolen voertuigen

Deze vrachtauto is bij verzorgingsplaats Boermark te Bathmen langs de kant gezet. Bij controle van het voertuig werd de ontvreemde Range Rover in de oplegger aangetroffen. Er stonden nóg drie Engels gekentekende voertuigen in de oplegger; een Land Rover, een Mercedes SLK en een BMW X1. Ook deze drie voertuigen bleken van diefstal afkomstig.