Drie aanrijdingen na elkaar op dezelfde weg

Net na de rotonde ter hoogte van het Nieuwlandplein botste een auto tegen een steen aan. De bestuurder raakte hierbij gewond. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse en heeft het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis.

Tegelijkertijd botsten ter hoogte van de Piersonstraat twee auto’s tegen elkaar aan. Ook hiervoor werd met spoed een ambulance ter plaatse gevraagd. De bestuurder die erg geschrokken was door de aanrijding en last van zijn been had is nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Kort na de aanrijding op de Piersonstraat botste een auto achterop een motor waar een jong meisje achterop zat. Dit gebeurde ter hoogte van het Nieuwlandplein. De bestuurder van de auto was afgeleid door de aanrijding tegen de steen. Een ambulance die van de Piersonstraat afkwam en langs reed heeft de betrokkenen ondervraagd maar niemand was gewond.