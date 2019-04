Dienst Speciale Interventies houdt bij invallen, in verband met aanslag Telegraaf in 2018, 12 personen aan

Bij die aanslag reed een bestelwagen waarin jerrycans met benzine stonden door de pui van het pand van de Telegraaf. De bestuurder stak de brandstof aan, waarna een explosie volgde.

Bij de invallen zijn 12 personen aangehouden, zo meldt de Telegraaf maandag. De aanhoudingen vonden plaats op verschillende locaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Bij de doorzoekingen van woningen, loodsen en garageboxen in Zwanenburg, Houten, Utrecht, Den Haag, Diemen, Lijnden, Zaandam, Nieuwegein en Amstelveen namen rechercheurs van de politie Amsterdam en Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid onder meer een voertuig, mogelijk gestolen auto-onderdelen, kentekenplaten, benzine, gestolen scooters, motoren, geld en gps-trackers in beslag.

De aangehouden personen zijn tussen de 20 en 27 jaar oud en zitten allemaal vast. Ook zitten ze in alle beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen. De politie vermoedt dat de persoon die vorig jaar het gebouw van de Telegraaf binnenreed onder de 12 verdachte personen is. Dat heeft een woordvoerder van de recherche aan de krant laten weten.

Wekenlange voorbereiding

De politie was op zoek naar meerder verdachten die betrokken zouden zijn bij de aanslag. De acties van vanochtend zijn wekenlang voorbereid. Politie en justitie vermoeden dat de aanslag op de krant is uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi. Hij is lands meest gezochte crimineel, zo meldt de krant.

De krant schrijft dat een deel van de verdachten vuurwapengevaarlijk is en dat daarom de speciale arrestatiesteams zijn ingezet. De actie is een samenwerkingsverband tussen de landelijke eenheid van de nationale politie en rechercheteams van de politie-eenheid Amsterdam.

Aanhoudingen verricht

Politie Amsterdam meldt op Twitter dat er bij de invallen op verschillende locaties aanhoudingen zijn verricht. Politie Amsterdam eo‏: 'Vanochtend vinden op verschillende locaties aanhoudingen plaats in verband met de aanslag op het pand van de Telegraaf op 26 juni vorig jaar. Het exacte resultaat van de actie volgt in de loop van de dag.'