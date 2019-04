In brand gestoken man is 49-jarige Ger van Zundert, 1 verdachte aangehouden

De 49-jarige Bredanaar Ger van Zundert is dinsdagochtend 9 april in het ziekenhuis in Rotterdam overleden. De man is op maandagavond 8 april met zware brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Hij zou slachtoffer zijn geworden van een gerichte aanslag uitgevoerd door meerdere daders.

Melding brand

De hulpdiensten kregen rond 21.15 uur een melding van een brand aan de Sparrenweg. De melder sprak daarbij ook over een bom. Meerdere eenheden van de politie, de brandweer en de ambulancedienst gingen daarop ter plaatse. Al snel bleek dat er geen sprake was van een bom. Wel stond er een garagebox, waarin een garagebedrijf gevestigd was, in brand. Het slachtoffer, Ger van Zundert, liep daarbij ernstige brandwonden op.

Douche

Ger van Zundert stond inmiddels bij buurtbewoners onder de douche. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam. Van Zundert heeft in het ziekenhuis aan agenten nog een verklaring kunnen afleggen en is in de loop van de ochtend overleden. Uit die verklaring blijkt dat het slachtoffer zou zijn vastgebonden en in brand zou zijn gestoken. De politie doet daar verder onderzoek naar.

Daders

Er zou sprake zijn van drie daders, waarvan er één na het incident is weggereden in een vermoedelijk grijze Volkswagen Caddy 5-VTR-13. Ziet u het voertuig, onderneem dan geen actie, maar bel direct 112.

Onderzoek

De politie doet met een TGO-team (team grootschalige opsporing) onderzoek naar de zaak. Ze zijn daarbij op zoek naar de daders en gaan uit van een gerichte aanslag op Ger van Zundert, waar mogelijk een zakelijk geschil aan ten grondslag ligt. Er is ter plaatse technisch en tactisch onderzoek gedaan. De politie stelt ook een verder buurtonderzoek in en gaat daarbij op zoek naar bruikbare camerabeelden.

Update 18.00 uur: Verdachte aangehouden

Eén van de drie daders, die na het incident is weggereden in een vermoedelijk grijze Volkswagen Caddy, heeft zich aan het begin van de dinsdagavond, inclusief de auto, aan een politiebureau in Breda gemeld. De man, een 51-jarige Bredanaar, is ingesloten voor verder onderzoek.