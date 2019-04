Jelle Leemans mogelijk vermoord

Jelle Leemans uit België is al sinds 2013 vermist. De vrees is dat hij in Nederland slachtoffer is geworden van een misdrijf. Mogelijk is zijn lichaam in ons land verborgen.

De politie heeft beelden van twee mannen en het DNA van een vrouw. Wie zijn zij? Via Opsporing Verzocht probeert de politie vanavond (9 april) antwoord op die vraag te krijgen.

Jelle raakt in 2013 werkloos. Om aan geld te komen, duikt hij in de drugshandel. Regelmatig steekt hij de Nederlandse grens over om grote partijen drugs te kopen. Op donderdag 21 november van dat jaar vertrekt hij ’s ochtends in de richting van het Brabantse Nispen. Een van de laatste levenstekens van Jelle komt uit die plaats. Dat is een signaal van zijn telefoon, opgepikt door een zendmast in de buurt van Nispen. Later die dag - rond 11.30 uur - wordt Jelles auto in Brasschaat geflitst. Het is onduidelijk of Jelle op dat moment zelf in de auto zat.

Drie daders

In het onderzoek naar de verdwijning werden enkele dingen duidelijk. Jelle bleek bijvoorbeeld vaker af te spreken op het Dreefje in Nispen, waar hij vermoedelijk overstapte in een andere auto voor afspraken in Roosendaal. Maar over andere dingen bestaan nog veel onduidelijkheden: zo werd zijn auto teruggevonden in Merksem. In de auto lag een deels opgegeten broodje, met daarop DNA van een tot op heden onbekend gebleven vrouw. Tevens zagen getuigen een onbekende man bij de auto van Jelle weg lopen. Op bewakingsbeelden uit deze omgeving zijn later ook twee mannen te zien.