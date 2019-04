Herstelwerk gesprongen waterleiding Broekstraat Best nog in volle vang

De herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de gesprongen waterleiding aan de Broekstraat in Best zijn woensdagochtend nog in volle gang.

Waterlekkage verholpen

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Hoe lang deze werkzaamheden nog zullen duren is niet bekend. De waterlekkage zelf was rond 11.00 uur wel al verholpen zoals is te zien op de website van Brabant Water.

Brandweer

Dinsdagavond sprong de waterleiding in de Broekstraat in Best. De brandweer kwam ter plaatse en zette een dompelpomp in om het gelekte water weg te pompen om zo te voorkomen dat het water de aangelegen woningen zou binnenlopen.