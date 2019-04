Twee jongens gewond na steekincident Rijswijk, identiteit dader bekend

Traumahelikopter

Het steekincident gebeurde even voor 16.00 uur op de hoek van de Van Vredenburchweg en de Steenvoordelaan vlakbij het Rijswijks Lyceum. De hulpdiensten waaronder de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Identiteit verdachte bekend

De verdachte is op de vlucht geslagen. De politie is op zoek naar hem. Zijn identiteit is bij de politie bekend. De politie vraagt getuigen die iets gehoord of gezien hebben wat met het steekincident te maken heeft om zich te melden via 0900-8844.