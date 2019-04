Opnieuw vele tientallen Italianen aangehouden

Politiemensen die speciaal ingezet zijn in verband met de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus hebben woensdagmiddag opnieuw vele tientallen Italiaanse “supporters” aangehouden bij de ArenA. Deze groep was in het bezit van vuurwerk, diverse busjes pepperspray, een mes en een hoeveelheid “flares”.