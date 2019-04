Vier trends op het gebied van herenmode

De lente is begonnen en het zonnetje laat zich steeds vaker zien: tijd om eens in de kledingkast te kijken. De winterspullen mogen namelijk aan de kant, en de zomerkleding mag tevoorschijn worden gehaald. Maar wat is er nu eigenlijk gaande op het gebied van de herenmode? We hebben het voor je uitgezocht.

1. Duurzame kleding

Net als in alle andere gebieden van ons leven (wonen, werken en leven) is ook duurzaamheid op het gebied van kleding een populaire trend. De synthetische stoffen worden steeds minder aangeschaft, en er wordt vaker op zoek gegaan naar duurzame alternatieven: bamboe stof bijvoorbeeld. Bamboe stof is niet alleen goed voor het milieu (het gaat namelijk ontbossing tegen en groeit na bekapping weer gewoon verder), maar ook nog eens super comfortabel. Ideale onderkleding voor de man; lekker luchtig in de zomer en lekker warm in de winter.

2. Simpel en stijlvol

De flashy neon kleuren waren populair op de catwalk, maar deze zomer zien we meer simpele maar stijlvolle kleding terug. Het draait allemaal om het maken van slimme combinaties (en dat hoeft je niet eens veel geld te kosten) en het combineren van verschillende kleuren. Door twee tinten te selecteren (denk bijvoorbeeld aan een beige shirt en een koffie kleurige broek) en deze vervolgens op een simpele manier te combineren, heb je in no-time een stijlvolle look gecreëerd. Het grootste voordeel? Je hebt het gros van de items waarschijnlijk allang in je kast hangen!

3. De gekleurde jassen

Waar de dagelijkse kleding zo simpel en stijlvol mogelijk blijft, mag je met de jas all-out gaan. Precies zoals je het op de catwalks in Parijs en Milaan zag; opvallende primair gekleurde kledingstukken. Hoewel de ontwerpen van de jassen gewoon lekker klassiek blijven (denk aan een overcoat of bomberjack) gaan de kleuren alle kanten op. De ideale manier om lekker zomers voor de dag te komen!

4. Het zit ‘m in de details

Waar vrouwen al jaren alle kanten op kunnen met een tal van accessoires, worden deze door de mannen nog niet altijd gedragen. Maar deze zomer gaat daar verandering in komen; de laatste trend is namelijk het toevoegen van de details, en dan vooral op het gebied van kleuren. Een oker gele trui wordt bijvoorbeeld gecombineerd met een bruin colbert, een blauwe spijkerbroek en witte schoenen. Maar nu komt het: die okergele kleur van de trui mag vervolgens terugkomen in de sokken, rugzak of andere leuke combinaties.