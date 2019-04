Demonstratie tegen strafbaar maken sekswerk

PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers, is fel tegen het strafbaar stellen van betaalde seks. Volgens PROUD is het voorstel om betaalde seks strafbaar te stellen ondoordacht, niet gebaseerd op feitelijk onderzoek en uiteindelijk niet in het belang van de sekswerkers die Exxpose zegt te willen beschermen. Uit onderzoek blijkt dat het zogenaamde “Zweedse model” waarin betalen voor seks strafbaar is, leidt tot meer geweld tegen sekswerkers en een grotere kans voor de sekswerker op het oplopen van seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV.

PROUD is van mening dat sekswerk als een volwaardig beroep moet worden gezien. In Nieuw Zeeland genieten sekswerkers exact dezelfde rechten en plichten als “gewone” werknemers of ZZP’ers. Juist in deze situatie zien we een vermindering van geweld tegen sekswerkers en een vermindering van de kans van het oplopen van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het plan van Exxpose om betaalde seks strafbaar te stellen komt voort uit een Christelijke moraal waarin seks slecht is en vrouwen tegen zichzelf en hun eigen vrije keuzes beschermd dienen te worden. Deze vorm van het reguleren van sekswerk dient vooral om de tere kinderzieltjes van de jongeren van Exxpose te beschermen, terwijl de belangen en de veiligheid van sekswerkers ermee worden geschaad.

Om deze redenen organiseert PROUD op zaterdag 13 april een tegendemonstratie. De demonstratie start om 14.00 bij het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) aan de Enge Kerksteeg 3 te Amsterdam.

Route: Route: Oudekerksplein – Oudezijds Achterburgwal – Korte Niezel – Zeedijk – St. Olofskapel – Warmoesstraat – Oudebrugsteeg – Dam – Damstraat – Oudezijds Voorburgwal – P.I.C.