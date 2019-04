Vier broers krijgen 2, 3, 4 en 5 jaar cel voor georganiseerde drugshandel

Vier broers die allemaal op hetzelfde adres in Schiedam wonen, zijn vrijdag door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee, drie, vier en vijf jaar. 'Zij worden verantwoordelijk gehouden voor jarenlange drugshandel en deelneming aan een criminele organisatie', zo laat de rechtbank vrijdag weten.

'Dokter'

Een bestellijn die onder de naam ‘dokter’ door de broers werd geëxploiteerd was een begrip onder gebruikers in de regio. De straffen vallen hoog uit vanwege het grove geweld dat gebruikt werd tegen kwetsbare personen die ook werden lastiggevallen, geïntimideerd en bedreigd.

Woning verslaafde overgenomen

Zo werd het huis van een verslaafde jongeman min of meer overgenomen en gebruikt als uitvalsbasis voor de organisatie. Deze jongeman die zijn woning zonder toestemming van de broers niet mocht verlaten en die met harde hand onder de duim werd gehouden, durfde net als veel anderen uit angst voor de broers niet met de politie te praten. Ook anderen die ondersteunende diensten voor de broers verrichtten, vreesden hun harde handen. Daarnaast gaf het ondermijnende gedrag van de broers tegenover overheidsdienaren aanleiding voor de hoge straffen.

Criminele organisatie

Een neef die ook voor drugshandel is veroordeeld maar niet tot de criminele organisatie behoorde, kreeg een gevangenisstraf van 10 maanden. Anderen kregen, afhankelijk van hun rol, straffen variërend van een voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met een taakstraf, tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Twee personen zijn vrijgesproken van hun vermeende rol in de drugshandel.