Twee mogelijke schietincidenten in Culemborg

De politie ontving in de nacht van vrijdag op zaterdag meldingen over twee mogelijke schietincidenten in Culemborg. 'Voor zover bekend raakte niemand hierbij gewond', meldt de politie die op zoek is naar getuigen.

Snijdersgildeplaats

Het eerste incident werd rond 01.30 uur gemeld. Aan de Snijdersgildeplaats in Culemborg zou een man in een auto zijn ingestapt waarin al twee anderen zaten. De man die instapte zou kort hierna een schot hebben gelost. Niemand raakte hierbij gewond. De man ging er vandoor.

Centrum

Later die nacht ontving de politie nog een melding dat er geschoten zou zijn in het centrum van Culemborg. De politie heeft gezocht naar dit incident maar er is geen slachtoffer of verdachte gevonden. Inmiddels is de recherche een onderzoek gestart. In verband met dit onderzoek roept de politie getuigen op zich te melden via 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000.